Der Gartenbauverein Ober-/Unterküps möchte die Pflanzung von Streuobst fördern und beteiligt sich auch heuer wieder an der Aktion des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege. Baumbestellung und Einsicht in die Bestelllisten gibt es bei Hans Gaar in Oberküps bis Montag, 30. September, unter der Angabe der Flurnummer. red