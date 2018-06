Baumbefall am Alexandrinum

red



Sogenannte Eichen-Prozessionsspinner haben Bäume am Alexandrinum befallen. Die Nachtfalterart kann durch Gifthärchen allergische Reaktionen auslösen. Der Stadtverwaltung ist diese Problematik durch die Schule gemeldet worden, weshalb der Befall nun schnellstmöglich beseitigt wird. Das Grünflächenamt wird voraussichtlich am kommenden Montag Baumarbeiten an den befallenen Pflanzen des Alexandrinums, die teils in benachbarte Grundstücke ragen, durchführen. Dies teilt die Stadt Coburg mit.