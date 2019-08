Baumaßnahme in der Münchner Straße

Die Stadt Bad Kissingen erneuert die Oberfläche einer Busbucht in der Münchner Straße. Deshalb muss die Münchner Straße ab Montag, 12. August, zwischen der Einmündung in die Von-Hessing-Straße und der Einmündung der Hartmannstraße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Zwischen der Einmündung der Hartmannstraße und dem Berliner Platz wird die Münchner Straße halbseitig gesperrt. Die Bushaltestellen der Stadtbuslinie werden in der gewohnten Reihenfolge bedient und Richtung Berliner Platz verschoben. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt zirka sechs Wochen. In diesem Zeitraum wird der Verkehr von der Von-Hessing-Straße in Richtung Theaterplatz umgeleitet. sek/Symbolfoto: Archiv/Ralf Ruppert