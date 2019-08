Baumaßnahme erfordert Sperrungen

Die Straßenbauarbeiten zur Sanierung der Bergstraße im Ortsteil Kleintettau werden voraussichtlich ab Montag, 9. September, begonnen. Aus diesem Grund wird es in der Zeit vom 9. September bis voraussichtlich 4. Oktober zu Beeinträchtigungen kommen. Die Grundstücke im Baubereich bleiben befahrbar. Im Zuge der Baumaßnahme wird es gelegentlich zu Vollsperrungen kommen. Die genauen Zeitpunkte der Vollsperrung werden rechtzeitig bekanntgegeben und können auch vor Ort auf der Baustelle erfragt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Marktes Tettau. Hinsichtlich der Müllentleerung geht den Anwohnern ein gesondertes Schreiben per Post zu. Der Markt Tettau bittet um Kenntnisnahme, Beachtung und Verständnis. red