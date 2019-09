Baumaschinen lärmen vor dem Schuljahresbeginn

Eckehard Kiesewetter Nanu, hat da jemand tabula rasa gemacht, nur um nicht wieder zur Schule gehen zu müssen? Am Freitag, also gerade zum Ferienende, legte schweres Gerät den Eingang zur Dr.- Ernst-Schmidt-Realschule in Ebern in Schutt und Asche. Die Treppe und der überdachte Zugang, beides im Betondesign der 1960er Jahre angelegt und optisch nicht mehr passend zum stylish sanierten Schulgebäude, fielen dem Hydraulikmeißel zum Opfer.

Natürlich war dies kein Sabotageakt, sondern von langer Hand geplant als einer der letzten Schritte bei der Sanierung der Schule. Laut Monika Göhr, Pressesprecherin am Landratsamt, "wird der Haupteingang der Realschule komplett neu gestaltet". Die Zeit bis zur Fertigstellung werde mit einem, genauer genommen sogar zwei Interimseingängen überbrückt - der eine befindet sich an der Nordseite des Schulhauses Richtung Hallenbad, der andere an der neuen Fluchttreppe an der Ostseite des Gebäudes und damit direkt in der Georg-Nadler-Straße vis-à-vis vom Busparkplatz. Der künftige Haupteingang wird den Angaben zufolge einen separaten Windfang und eine neue Treppe mit Überdachung erhalten. Allgemein liegen die Arbeiten laut Moni Göhr "im Plan".

Tiefschürfende Arbeiten

Gleiches gelte für den Neubau am Friedrich-Rückert-Gymnasium. Dort ist nach dem Baubeginn im Mai das Unterschoss inzwischen weitgehend fertiggestellt und das Erdgeschoss in Vorbereitung.

Für die Arbeiten hat man die verfügbare Zeit möglichst optimal genutzt. So wurden die letzten Schächte, die bis gestern den Zugang zur Schule versperrten, erst am gestrigen Montag verfüllt und die Wege asphaltiert. Für die Kanalarbeiten waren Teile des Parkplatzes an der Mittelschule und des Pausenhofs aufgerissen worden.

Pünktlich zum Schulbeginn heißt es also auch am Gymnasium heute wieder "freie Bahn für die Bildung".