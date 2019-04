Baumarbeiten in Gaustadt

Das Gartenamt der Stadt Bamberg muss in den kommenden Tagen drei kranke bzw. abgestorbene Bäume im Hangbereich hinter dem Fischerhofschlösschen in Gaustadt entfernen. Es handelt sich um eine abgestorbene Buche und einen bereits in Richtung Gebäude geneigten und mit Stockfäule behafteten Spitzahorn sowie eine weitere Buche mit Stockfäule, teilt die Stadt mit. red