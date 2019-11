Baumallee bringt mehr Grün in zwei Gemeinden

Auf Initiative des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Coburg wurde an der Ortsverbindungsstraße zwischen Lautertal und Dörfles-Esbach eine Baumallee gepflanzt. Auf Unterlauterer Flur sind es 16 und auf Esbacher Flur sechs Bäume. Die Anschaffung wurde von allen Gartenbauvereinen des Landkreises Coburg finanziell unterstützt. Gepflanzt wurden verschiedene Laubbaumsorten. Alle Bäume sind beschildert. Die Pflanzaktion wurde von Mitarbeitern der beiden gemeindlichen Bauhöfe und von Mitgliedern der beteiligten Gartenbauvereine aus Lautertal und Dörfles-Esbach ausgeführt. Damit ist jetzt mehr nachhaltiges Grün in beiden Gemeinden vorhanden.Ein informativer Spaziergang an der neuen Allee lohnt sich auf jeden Fall. Das Bild zeigt Bürgermeister Karl Kolb (links), den Vorsitzenden des OGV Lautertal, Stephan Höhn (Dritter von rechts), und die Helfer der beiden Obst- und Gartenbauvereine. Foto: privat