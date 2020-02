Baum und Rose im Blickpunkt

Der Obst- und Gartenbauverein Zeil bietet zwei spezielle Kurse an. Der Baumschnittkurs beginnt am Samstag, 7. März, um 14 Uhr am Zeiler Käppele. Auf der Wiese vor dem Freialtar stehen Obstbäume, an denen unter der Leitung von Eckhard Maurer geübt wird. Werkzeug (Astschere, Säge) ist mitzubringen. Es können bis zu 15 Personen teilnehmen. Zur Organisation ist Anmeldung erbeten beim Vorsitzenden Ulrich Dölker unter Telefon 09524/300671. Der Kurs ist kostenlos, anschließend ist eine Einkehr im Berghospiz geplant. Ferner laufen zwei Rosenschnittkurse am Samstag, 14. März, um 10 und um 14 Uhr. Veranstaltungsort ist der Garten von Christa und Martin Schlegelmilch. Es können jeweils maximal 15 Personen teilnehmen. Nichtmitglieder zahlen fünf Euro Unkostenbeitrag. Eine Rosenschere ist mitzubringen. Bei schlechtem Wetter findet der Kurs am Samstag, 21. März, statt. Anmeldung ist erbeten bei Ulrich Dölker oder Christa Schlegelmilch (Ruf 09524/850305). kra