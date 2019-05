Baum kracht auf Straße: Ein Verletzter

Ein 40-jährige Fahrer eines Audi war am Montag gegen 20.25 Uhr, auf der Staatsstraße 2790 von Neuwirtshaus in Richtung Bad Brückenau unterwegs. Als sich der Autofahrer einen halben Kilometer im Neuwirtshauser Forst befand, stürzte unmittelbar vor ihm ein größerer Baum über die Fahrbahn.

Er erfasste den Pkw und änderte dessen Fahrtrichtung, so dass das Auto noch gegen einen anderen Baum prallte. Der Mann wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, heißt es im Polizeibericht vom Dienstag. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 40-Jährige von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Schwärzelbach, Wartmannsroth, Thulba, Oberthulba und Hammelburg im Einsatz.

Der Fahrer wurde in eine Klinik nach Fulda gebracht. Der total beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt und konnte abbestellt werden, wie Alexander Marx, Kreisbrandmeister Öffentlichkeitsarbeit, mitteilte.

Um Platz für weitere anfahrende Rettungskräfte zu schaffen und die Bundesstraße wieder befahrbar zu machen, habe die Feuerwehr den umgestürzten und weit in die Fahrbahn reichenden Baum beseitigt. Während der Rettungsmaßnahmen war laut Marx die Bundesstraße komplett gesperrt. red