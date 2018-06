Baum abgesägt und mitgenommen

Ein bislang unbekannter Täter sägte offensichtlich mit einer Kettensäge am Donnerstag in der Zeit von 7 bis 19 Uhr in Burkersdorf einen zirka vier Meter hohen Laubbaum in einem Privatgrundstück um. Der Täter nahm den Baum anschließend mit. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 09261/5030.