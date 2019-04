Alle interessierten sind zum öffentlichen Vortrag im Rahmen des Habilitationsverfahrens von Johanna Blokker am Dienstag, 23. April, um 18:15 Uhr s. t., im Raum U2/00.25, An der Universität 2 eingeladen. Das Thema lautet "Bauliches Erbe in der Besatzungspolitik der Westalliierten in Deutschland nach 1945". red