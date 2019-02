Bauland gesichert

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat Heroldsbach den Antrag eines Grundstücksbesitzers, wonach ein 3328 Quadratmeter großes Areal zwischen den Straßen "Am Baumfeld" und "Am Lachgarten" über eine so genannte Einbeziehungssatzung in Bauland umgewandelt werden soll. Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Grundstücksbesitzer forderten die Gemeinderäte aber, dass der Eigentümer eine Fläche von 660 Quadratmetern an die Kommune abtreten muss. Immerhin, so die Argumentation der Räte, müsse der Bau-Interessent keine Ausgleichsfläche bereitstellen. Bei normalen Bebauungsplan-Verfahren sei bei einer Fläche in dieser Größenordnung eine Ausgleichsfläche von 2500 Quadratmetern notwendig. Strittig waren allerdings die Konditionen, zu denen der Bauwerber die Fläche der Kommune überlassen soll. Während ursprünglich 55 Euro für den Quadratmeter, also die Hälfte des Preises für Bau-Erwartungsland vorgeschlagen wurde, argumentierte Bürgermeister Edgar Büttner (SPD), dass bei vergleichbaren Fällen in Heroldsbach mehr bezahlt worden sei. Schließlich einigte sich das Gremium auf eine Entschädigung von 75 Euro für den Quadratmeter. Die Fläche soll im Zuge des Bauland-Modells weiter veräußert werden. JH