Baulärm mitten in der Nacht

pol



Mitten in der Nacht zum Samstag hat eine Kolonne von Estrichbauern auf einer Baustelle in Oberwildflecken gearbeitet und für soviel Baulärm gesorgt, dass sich die Anwohner bei der Polizei beschwerten. Da eine recht große Fläche fertiggeglättet werden musste, bevor die Baustoffe anziehen, wurde in Anbetracht der Verhältnismäßigkeit und nach telefonischer Rücksprache mit den Anwohnern gestattet, die Arbeiten zu Ende zu bringen - obwohl es zwischen 24 und 1 Uhr nachts war. Dennoch erwartet die Arbeiter eine Anzeige, so die Polizei.