Die Berufung des Wahlleiters und seiner Stellvertretung für die Gemeindewahlen am 15. März 2020 und die Vergabe der Baumeister-Arbeiten zum Neubau des Bauhofs Gremsdorf sind Themen der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 14. Oktober. Diese beginnt um 18.30 Uhr im Gasthaus Walter in Poppenwind. Außerdem stehen ein Bauantrag sowie die Bauleitplanungen der Gemeinde Gremsdorf und von Nachbarkommunen zur Behandlung an. red