Am Mittwoch, 20. Februar, findet um 19.30 Uhr in der ehemaligen Synagoge ein Diavortrag von Klemens Wuttke, Künstler und Dozent statt. Thema ist: "Das Bauhaus - Weimar und Dessau - Schule der Moderne - von Feininger bis Klee". Das in Weimar 1919 vom Architekten Walter Gropius gegründete Bauhaus wollte Kunst, Handwerk und Architektur vereinen. Große Meister prägten den Stil der Moderne, sie mussten auch ihre Werke im Dialog mit den Studierenden hinterfragen. 1925 gab es den Bruch mit der Landesregierung und Schließung. 1926 ging es mit einem Neubau weiter in Dessau, wo alle Meister zu Professoren wurden. Der Eintritt ist frei. red