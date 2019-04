Baugrund wird nach Liste verteilt

Der Herzogenauracher Stadtrat hat bereits im vergangenen Jahr beschlossen, die bisherigen Richtlinien zur Vergabe von Baugrundstücken nicht mehr anzuwenden. Insbesondere haben Anforderungen des EU-Rechts dies notwendig gemacht. Stattdessen werden für den Verkauf der Baugrundstücke für anstehende neue Baugebiete jeweils Vergabekriterien festgelegt, um eine noch gerechtere und zwingend objektive bzw. transparente Form der Zuteilung zu erreichen. Darauf weist die Stadtverwaltung jetzt noch einmal hin.

Arbeiten in Herzogenaurach

Die Vergabe der Baugrundstücke erfolgt über eine Bewerberliste. Die Aufnahme in die Bewerberliste kann beantragen, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und in Herzogenaurach wohnt, in Herzogenaurach arbeitet oder in Herzogenaurach gewohnt hat. Den vollständigen Bewerbungsbogen und die dazu geltenden Vergabekriterien gibt es auf der Internetseite www.herzogenaurach.de (Stichwort: Baugrundstücke).

Neuer Bewerbungsbogen

Aufgrund der neuen Vergabekriterien müssen auch Bewerber, die sich im Rahmen der bisher geltenden Richtlinien zur Vergabe von Baugrundstücken beworben haben, den neuen Bewerbungsbogen ausfüllen. Diese Bewerber wurden zusätzlich separat angeschrieben und darauf hingewiesen.

Die Bewerberauswahl erfolgt zum Zeitpunkt der Vergabe aufgrund einer Rangfolge, die mittels eines Punktesystems (Rangfolge absteigend nach Punkten) festgelegt wird.

Wer Fragen hat, kann sich persönlich oder telefonisch unter 09132/901-180 oder -181 an das Liegenschaftsamt der Stadt wenden. red