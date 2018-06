Baugrund wird erkundet

red



Das staatliche Bauamt Bayreuth erstellt derzeit die Ausführungsplanungen für den Bau der Ortsumgehung Stadtsteinach im Zuge der Bundesstraße 303. Damit die eigentlichen Bauarbeiten an der Strecke und an den insgesamt sechs Brücken und zwei Stützmauern beginnen können, sind vorbereitende Arbeiten notwendig. Ab Montag, 2. Juli, beginnen die weiteren Erkundungen des Baugrunds. Punktuell werden im Verlauf der neuen Ortsumgehungsstraße Baugrunderkundungen in Form von Bohrungen und Schürfen durchgeführt. Bei Erkundungen im bestehenden Straßenbereich muss die Fahrbahn eingeengt und der Verkehr aus beiden Richtungen daran vorbeigeführt werden. Dabei kann es zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten werden etwa drei bis vier Wochen andauern.