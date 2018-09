Baugipfel mit Aigner und Nussel

Die Eckpunkte ihrer Bau- und Wohnungspolitik wird die Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Ilse Aigner, MdL auf Einladung des Landtagsabgeordneten für Erlangen-Höchstadt, Walter Nussel am Donnerstag, 6. September, bei einem "Baugipfel" von 10 bis 12 Uhr in der alten Turnhalle der Grundschule, Blumenstraße 35 in Hemhofen vorstellen. red