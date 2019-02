Baugeschichte des "Fränkischen Hofs"

Am Freitag, 22. Februar, findet in Hofheim ein Vortrag von Izabela Kuczynska zur Baugeschichte des Gasthauses "Fränkischer Hof" statt. Kuczynska schrieb ihre Masterarbeit an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg zur Bauforschung, Baugeschichte und Bewertung dieses denkmalgeschützten Gasthofes in der Altstadt von Hofheim. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im alten Rathaus . Dazu lädt der Geschichtskreis Hofheim in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein Landkreis Haßberge ein. red