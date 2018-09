Baugebiet "Obere Dick II" fertiggestellt

Der zweite Bauabschnitt vom Baugebiet "Obere Dick" wurde kürzlich abgeschlossen und vom Markt Burkardroth durch 2. Bürgermeister Daniel Wehner zusammen mit den örtlichen Marktgemeinderäten des Gemeindeteils Stangenroth, Marion Zehe und Steffen Hanft, offiziell eröffnet. Die Straße wurde symbolisch mit einer Zerschneidung des Bandes für den Verkehr freigegeben. Somit steht die Verbindungsstraße "Am Langen Berg" zwischen der Forststraße zur Wendelinusstraße den Anliegern sowie allen Nutzern zur Verfügung.

Dieser zweite Bauabschnitt oblag dem Markt Burkardroth, der erste Bauabschnitt wurde bereits 1998 fertiggestellt. Die Planung und Umsetzung lag bei den Architekten und Ingenieuren vom Büro Hahn aus Bad Kissingen.

Die Baumaßnahmen erstreckten sich zwischen Juni 2017 und Juni 2018 mit einer kurzen Unterbrechung in den Wintermonaten. Sie wurden durch die Baufirma Zehe GmbH aus Premich ausgeführt.

Zwölf Bauplätze

Die Kosten zur Umsetzung der Baumaßnahme konnten abschließend noch nicht genannt werden, da eine Endabrechnung noch aussteht. Die Kosten für das Bauland liegen bei 15 Euro pro Quadratmeter und die Erschließungskosten bei 28,50 Euro/m².

Der zweite Bauabschnitt umfasst zwölf Bauplätze, die sich alle in kommunaler Hand befinden. Außerdem gibt es noch einen kommunalen Bauplatz im Abschnitt I des Baugebietes "Obere Dick". In diesem Zusammenhang verweisen die örtlichen Marktgemeinderäte aber auch auf das Förderprogramm der Allianz Kissinger Bogen zur Revitalisierung der Alt- und Innenorte: Förderfähig sind grundsätzlich alle seit mindestens zwölf Monaten leerstehenden Anwesen, die nicht von einem qualifizierten Bebauungsplan erfasst, nicht im Außenbereich liegen und zum Zeitpunkt der Zuschussbeantragung mindestens 50 Jahre alt sind. Neubaugebiete und Neubausiedlungen gehören nicht dazu. Ausgenommen sind Anwesen, die beim Erlass eines Bebauungsplans als vorhandener Bestand mit übernommen/überplant wurden (zum Beispiel in Anbindungs- oder Einmündungsbereichen). Die Gemeinde fördert den Umbau, den Ausbau, die Erweiterung, die Sanierung leerstehender Gebäude und gegebenenfalls einen erforderlichen Abbruch alter Gebäudesubstanz sofern dort anschließend wieder ein Neubau eines Wohn- oder Gewerbegebäudes erfolgt. Die maximale Förderung ist auf 10 000 Euro je Anwesen beschränkt und erhöht sich pro Kind. Der Antrag für die Fördermöglichkeit ist vor Beginn der jeweiligen Maßnahme schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.

Zudem bietet der Markt Burkardroth zusätzlichen Bausachverstand mit bis zu fünf Architektenstunden.

Ortsreferent Steffen Hanft teilte ferner mit, dass der Verbindungsweg Ende Forststraße in Stangenroth zur Abzweigung Deponiestraße vom Markt Burkardroth ab sofort für den öffentlichen Verkehr aufgrund der engen und unübersichtlichen Straße gesperrt wurde. Ausgenommen davon ist weiterhin der land- und forstwirtschaftliche Verkehr. Die Einhaltung der Regelung wird von der Polizei überwacht. Jürgen Schmitt