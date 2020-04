Baugebiet muss noch warten

Mindestens drei Jahre werden verstreichen, bis das künftige Neubaugebiet "Steinberg III" in Thüngfeld verwirklicht werden kann. Bevor das 3,4 Hektar große Plangebiet überhaupt angepackt werden kann, muss die Eckersdorfer Straße, die vom Altort hinauf in das Neubauquartier führt, saniert werden. Zuvor soll laut Zeitplan als erste Maßnahme im nächsten Jahr (also 2021) der Abwasserkanal überprüft und wo nötig in Ordnung gebracht werden. Im Jahr 2022 könnte dann die Straße ausgebaut werden. Mit der Erschließung des Neubaugebiets oberhalb von Thüngfeld könnte somit frühestens 2023 begonnen werden. "Ob das allerdings jetzt alles nach Plan läuft", ist sich Schlüsselfelds Bürgermeister Johannes Krapp angesichts der Krise nicht sicher.

In der Schlüsselfelder Stadtratssitzung am Donnerstag stellte der Bamberger Städteplaner Leonhard Valier den Entwurf des Bebauungsplans vor. Fünf Mehrfamilienwohnhäuser, 28 Einfamilienhäuser und ein Kinderspielplatz könnten demnach im neuen Thüngfelder Baugebiet entstehen. Ein Entwurf, der im Rat lebhaft diskutiert wurde. Insbesondere an den fünf Mehrfamilienwohnhäusern störten sich die Stadträte aus Thüngfeld. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde dann auch bei zwei Gegenstimmen gefasst.