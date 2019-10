Baugebiet ist auf dem Weg

Adelsdorf ist eine wachsende Gemeinde, es wird Wohnraum gebraucht. Mit dem Wohnbaugebiet "Aischtalring" in Aisch soll dieser geschaffen werden. 8000 Quadratmeter des ungefähr drei Hektar großen Areals befinden sich bereits im Besitz der Gemeinde.

In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend ging es nun primär um die Vergabe des Projektes an einen Erschließungsträger. Da man mit der Firma Bayerngrund aus München bereits beim Wohnbaugebiet "Steigerwaldblick Neuhaus" gute Erfahrungen gemacht habe, schlug die Verwaltung vor, auch bei dem neuen Projekt in Aisch auf die Bayerngrund zurückzugreifen. Die erforderlichen Gesamtleistungen werden mit einem Grundhonorar von 39 900 Euro zu Buche schlagen.

Uwe Pöschl (CSU) bat darum, das Risiko einer Hochwassergefahr bezüglich des neuen Wohnbaugebietes abschätzen zu lassen, womit er bei Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) offene Türen einrannte.

3-D-Simulation wird erstellt

"Wir werden von dem Gebiet eine 3-D-Simulation bekommen, da können wir auch Regenereignisse simulieren. Wir können visuell in das Gebiet reingehen, können Straßen formen. Es geht ja auch um Barrierefreiheit und Geschwindigkeitsreduktion."

Letztendlich wurde die Vergabe des Projektes an die Firma Bayerngrund einstimmig abgesegnet. bs