Baugebiet im Gemeinderat

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pfarrweisach findet am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr im Rathaus in Pfarrweisach statt. Dabei soll der Entwurf für das Baugebiet "Bei der Schule" vorgestellt werden. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die Jahresrechnung 2018 mit Rechenschaftsbericht sowie ein Antrag der Jagdgenossenschaft Kraisdorf auf Kostenbeteiligung an Bagger- und Transportarbeiten. Des Weiteren befassen sich die Räte mit dem Ehrenamtsabend der Gemeinde Pfarrweisach und mit privaten Bauvorhaben. red