Die Bevölkerung ist zur nächsten Sitzung des Gemeinderates Kirchlauter eingeladen. Sie findet am Dienstag, 4. Juni, statt. Der Beginn ist um 19 Uhr im Schulhaus in Neubrunn. Auf der Tagesordnung stehen private Bauvorhaben sowie ein Antrag auf Erweiterung des Baugebietes "An der Maas" in Neubrunn. red