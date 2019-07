Baugebiet auf den Weg gebracht

Einstimmig beauftragte der Marktgemeinderat das Büro für Städtebau und Bauleitplanung Wittmann, Valier und Partner aus Bamberg mit der Aufstellung des Bebauungsplanes und das Büro Team 4 aus Nürnberg mit der Aufstellung des Grünordnungsplanes für das künftige Baugebiet Schirnaidler Straße in Eggolsheim. Hier soll Platz für insgesamt 21 Einfamilienhäuser und 24 Wohneinheiten entstehen. "Die Bürger wünschen Grundstücke, auf denen Einfamilienhäuser entstehen können, und es werden Wohnungen gebraucht", konstatierte Bürgermeister Claus Schwarzmann.

Der Zeitplan für das Verfahren ist eng getaktet, schließlich soll der eigentliche Aufstellungsbeschluss bereits im Dezember erfolgen, damit zügig mit dem weiteren Ausbau begonnen werden kann.

Da die Dorferneuerung in Drügendorf um Gehweg, Parkplatz und Stichwege erweitert wurde, stimmte das Gremium der Nachtragsvereinbarung zwischen der Teilnehmergemeinschaft Drügendorf II und dem Markt Eggolsheim einstimmig zu. Da sich durch diese zusätzlichen Maßnahmen die Planungskosten von 130 200 Euro auf 170 500 Euro erhöhen, steigt auch der Eigenanteil, den die Marktgemeinde für die Planung zahlen muss: Statt bisher 39 000 Euro sind es jetzt 51 150 Euro.

Bürgermeister Schwarzmann gab eine Übersicht über die Kosten der Dorferneuerung in Neuses: Für die Entsorgung von Asbest und Teer sind beispielsweise 150 000 Euro eingeplant, für die Verlegung von Leerrohren 145 000 Euro. Bisher liegt der gemeindliche Eigenanteil für die gesamte Dorferneuerungsmaßnahme bei etwa 1 850 000 Euro. Da jedoch noch nicht alle Arbeiten ausgeschrieben und durch die Teilnehmergemeinschaft Neuses vergeben wurden, kann sich der gemeindliche Anteil noch erhöhen: "Wir werden ungefähr zwei Millionen Euro für die Ortschaft brauchen", schätzte Schwarzmann. Das Geld ist im Haushaltsplan für die kommenden drei Jahre aufgeteilt und eingestellt.

Nicht der Nase nach

Dass die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung für Grund- und Mittelschule sowie die Eggerbachhalle nicht mehr an den bisherigen Anbieter, die Firma Gebäudereinigung Eckert aus Ebermannstadt, sondern an das Unternehmen VGR Nürnberg gehen sollte, schien den Marktgemeinderäten nicht so zu behagen. Um die Fachberatung und korrekte Ausschreibung für diese Arbeiten hatte sich die Firma Poscimus GmbH im Auftrag des Gremiums gekümmert. Um Dumpingpreise zu vermeiden, wurde nicht nur der Angebotspreis, sondern auch die Leistung nach festgelegten Vorgaben bewertet.

Somit war zwar das bisher mit den Aufgaben beauftragte Unternehmen preislich günstiger, der Mitbewerber punktete jedoch mit den Leistungen, wies Schwarzmann auf die sachlich richtige Bewertung hin: "Wir können nicht mehr der Nase nach abstimmen, sondern wir müssen uns an die Vorschriften halten." Allerdings muss das Nürnberger Unternehmen tatsächlich am 1. September vertragsgemäß mit der Arbeit beginnen, falls nicht, wird der Auftrag an den zweitbietenden, die Firma Gebäudereinigung Eckert, vergeben, entschieden die Marktgemeinderäte einstimmig.

Der Bauhof braucht ein Ersatzfahrzeug für das bisher eingesetzte Dreirad. Nach Prüfung unterschiedlicher Fahrzeuge betrachteten die Mitarbeiter des Bauhofs das Multimobil M3.50T als geeignet, das zu einem Bruttopreis von knapp 40 000 Euro erhältlich ist. Die Marktgemeinderäte stimmten ohne Gegenstimme zu.

Damit die Bamberger Straße in Neuses auch von der ehemaligen Schule bis zum Rinniggraben erneuert werden kann, vergab das Gremium die hierfür notwendigen Straßen- und Tiefbauarbeiten einstimmig an die Firma Leipold Bau GmbH aus Heßdorf, die mit 633 506 Euro das wirtschaftlich günstigste Angebot unterbreitet hatte.

Mit der Kanalreinigung und Dichtheitsprüfung der Mischwasserkanäle im Wasserschutzgebiet beauftragten die Marktgemeinderäte die Firma Rohr- Reinigung Ritter aus Weichendorf. Ihr Angebot in Höhe von 60 331 Euro lag zwar immer noch um 16 894 Euro über der Kostenberechnung des zuständigen Ingenieurbüros Sauer + Harrer, jedoch nicht so hoch wie das Angebot vom Mai, bei dem der Marktgemeinderat die Ausschreibung wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben hatte.