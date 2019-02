Am Dienstag, 5. Februar, um 18.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses Hallerndorf eine Sitzung des Gemeinderates statt. Themen sind unter anderem die erneute Beratung und Beschlussfassung zur Festlegung der Planungsvariante für das Baugebiet "Am Sportplatz" in Trailsdorf, die Behandlung der Hinweise aus den Bürgerversammlungen und der Beitritt in das Kooperationsprojekt "Teichkulturpark im Aischgrund" des Vereins Karpfenland Aischgrund. red