Baufreigabe für Windpark

Die Firma Prowind GmbH aus Osnabrück baut in Elfershausen einen Windpark mit drei Windkraftanlagen des Herstellers GE Wind Energy GmbH aus Salzbergen. Es sind drei Anlagen des Typs GE 4,8 - 158, mit 150 Meter und 161 Meter Nabenhöhe. In der vergangenen Woche hat Prowind die Baufreigabe für das Projekt erhalten, teilte das Unternehmen jetzt mit. Seitdem ist die Firma Arning Bauunternehmung GmbH vor Ort und bereitet den Baugrund für die Fundamente der Windkraftanlagen vor. Die Fundamente und die Betontürme werden von der Firma Max Bögl GmbH geliefert und errichtet. Nach dem Stellen der Betontürme wird GE die Windkraftanlagen montieren. Die ansässige Firma Elektrobau Bellinger GmbH verlegt das Kabel vom Windpark bis zum Umspannwerk in Fuchsstadt. Die Kabelverlegung wird voraussichtlich bis Anfang Oktober durchgeführt. Nach den Verlegearbeiten werden die Wege wiederhergerichtet. Die Inbetriebnahme der drei Windkraftanlagen soll plangemäß noch in diesem Jahr erfolgen, heißt es in der Mitteilung weiter. red