Baufirma investiert in digitale Infrastruktur

Es herrschte gute Stimmung bei den Angestellten der Firma Röckelein am Freitagabend. Sie feierten ihre alljährliche Kantinenfeier auf dem Betriebsgelände. Das Familienunternehmen konnte auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken: Die Auftragslage sei laut Wolfgang Röckelein sehr gut gewesen. "Die abkühlende Wirtschaftsentwicklung macht sich bei uns nicht bemerkbar - zumindest im Moment noch nicht", erklärte er.

Sein Sohn Christoph allerdings merkte an, dass es weiterhin einen akuten Fachkräftemangel gibt. Das bestätigte auch der kaufmännische Leiter des Unternehmens, Franz-Josef Weichlein: "Wir hätten noch eine weitere Schicht fahren können." Teilweise könne das Unternehmen dem Mangel durch Hilfsarbeiter entgegenwirken - doch das habe auch seine Grenzen. In seiner Rede plädierte Wolfgang Röckelein für weniger Bürokratie und mehr Entfaltungsmöglichkeiten - ganz nach dem Prinzip seines Vaters und Firmengründers Kaspar Röckelein: "Mein Vater war ein Abenteurer, kein Mitläufer." Am ersten Weihnachtsfeiertag dieses Jahres wäre der Gründer 100 Jahre alt geworden. Seine Arbeit sei laut Wolfgang Röckelein eine Verpflichtung, sie erfolgreich fortzusetzen. Der Unternehmer sprach am Freitag von "erheblichen Investitionen in die digitale Infrastruktur".

Eine Entwicklung, die einige Mitarbeiter in Zukunft nur noch aus der Ferne beobachten dürften. Georg Engert, Heinz Hofmann, Joseph Müller, Jürgen Brand, Siegmar Köckritz, Bernhard Schnitzer, Harald Suhr, Wilhelm Wagner, Albert Vogel und Reiner Zeising wurden am Freitagabend offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Außerdem ehrte das Familienunternehmen auch viele treue Mitarbeiter. Zehn Jahre in der Firma sind Amandine Turnwald und Philipp Schellhorn. Bereits seit 20 Jahren dabei sind Rene Schiefer, Jürgen Brand, Stefan Hauptmann, Albert Vogel und Wolfgang Diegel. Für 25 Jahre Firmenzugehörigkeit wurden geehrt: Alexander Faber, Alexej Maximov, Anton Burkard, Friedrich Sitdikov, Friedrich Zahn, Jurij Rull, Klaus Kellermann, Rainer Kern, Wladimir Hanswin, Matthias Siegelin und Roland Büchele. Fünf Jahre länger im Unternehmen sind Georg Hattel, Jürgen Beßler, Karl Stöcklein, Norbert Kaiser, Ralf Boide, Richard Reheuser, Simone Martin, Zoran Erak, Hansjürgen Munker und Joachim Roppelt. 35 Jahre der Firma treu sind Ernst Oeffner, Georg Wächtler, Helmut Ehrenschwender, Karlheinz Weinert, Rainer Ehrenschwender, Detlef Zebunke und Johannes Distler. Sechs Mitarbeiter sind sogar schon seit 40 Jahren bei Röckelein: Georg Röckelein, Josef Martin, Josef Wurm, Reinhard Dresel, Wilhelm Wagner und Georg Gäbelein. yh