Baufeld wird freigemacht

Nach dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Wunderburg im Jahr 2017 bekommen nun auch die bisherigen Löschgruppen Löschgruppe 5 und 6 (Standorte "Obere Karolinenstraße" und "Steigerwaldstraße") ein neues gemeinsames Feuerwehrgerätehaus. Als Standort für den Neubau wurde das nördliche Gelände der Mittelschule Gaustadt in der Heinrich-Semlinger-Straße ausgewählt, berichtet die städtische Pressestelle. Vor Beginn der eigentlichen Baumaßnahme seien Baumfäll- und Rodungsarbeiten zur Baufeldfreimachung erforderlich, die gemäß Baumschutzverordnung beantragt und genehmigt wurden und in der kommenden Woche durchgeführt werden. Die Schulleitung der Grund- und Mittelschule Gaustadt sowie der Bürgerverein Gaustadt seien bereits informiert worden. Während der Maßnahme wird eine halbseitige Sperrung der Heinrich-Semlinger-Straße eingerichtet. red