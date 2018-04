Bauernverband zeichnet engagierte Landwirte aus

Biodiversität erhalten





Bewerbungen bis 8. April



red



Knapp die Hälfte der Fläche in Bayern wird landwirtschaftlich genutzt. Landwirte produzieren darauf nicht nur pflanzliche und tierische Erzeugnisse, sondern sie prägen auch das Bild unserer Landschaft. Laut Bayerischem Artenschutzbericht sind 80 000 der insgesamt 100 000 in Deutschland heimischen Arten in Bayern daheim."Ob Ackerbauer oder Rinderhalter, Schäfer oder Teichwirt, jeder Betrieb ist ein wichtiger Partner für den Erhalt der heimischen Tier- und Pflanzenarten sowie der Vielfalt der bayerischen Kulturlandschaften", sagt Rudolf Fähnlein, Direktor des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in Mittelfranken. Gemeinsam zeichnen das Bayerische Umweltministerium und der Bayerische Bauernverband in diesem Jahr erstmals Landwirte aus, die sich mit ihrem Betrieb in besonders vorbildlicher Art und Weise für den Naturschutz engagieren. Die Auszeichnung als "Naturschutzpartner Landwirt" ist eine Anerkennung für den Einsatz landwirtschaftlicher Betriebe für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Bayern, heißt es in einer Pressemitteilung des BBV."Mit dem Wettbewerb wollen wir zudem vorbildliche Möglichkeiten für eine naturschonende Bewirtschaftung von artenreichen Äckern, Wiesen und Weiden zeigen, innovative Kooperationen zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus fördern und verdeutlichen, mit wie viel Engagement die Bäuerinnen und Bauern ihren Teil zum Erhalt der Biodiversität in Bayern leisten", sagt Fähnlein.Als Partner im Vertragsnaturschutzprogramm engagieren sich Bauern freiwillig auf 80 000 Hektar und setzen dort besondere Naturschutzmaßnahmen um. In Mittelfranken wird inzwischen fast jeder dritte Hektar im Rahmen der Agrarumweltprogramme, des Kulturland-schaftsprogramms oder des Vertragsnaturschutzes von den Bauern bewirtschaftet.Im Jahr 2017 nahmen über 5500 mittelfränkische Betriebe am Kulturlandschaftsprogramm sowie fast 2000 am Vertragsnaturschutzprogramm teil, Tendenz weiter steigend. Am Wettbewerb teilnehmen können alle landwirtschaftlichen Betriebe mit Sitz in Bayern. Auf die Gewinner warten Urkunden, Sachpreise sowie ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 10 000 Euro. Alle Infos, den Flyer zum Wettbewerb und den Bewerbungsbogen gibt es unter www.BayerischerBauernVerband.de/Naturschutzpartner-Landwirt oder unter www.anl.bayern.de Bewerbungsschluss ist Sonntag, 8. April, Fragen zur Teilnahme beantwortet Johanna Schnellinger von der Bayeri-schen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (E-Mail: johanna.schnellinger@anl.bayern.de, Telefon 08682/8963-54).