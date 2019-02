Bauernverband mit "anderer Weinprobe"

Der Bayerische Bauernverband bietet am Freitag, 15. Februar, um 19.30 Uhr eine "etwas andere Weinprobe" mit unterfränkischen Weinen an. Die Veranstaltung findet im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Staffelstein statt. Es ist noch eine geringe Zahl an Plätzen frei; Anmeldung ab 18 Uhr unter Telefon 09573/34838. red