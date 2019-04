Bauernverband lädt zu weiterer Veranstaltung in die Hirtenbachhalle

Nach dem außerordentlich guten Besuch einer Veranstaltung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in Weingarts, bei der rund 100 Personen wegen Überfüllung nicht teilnehmen konnten, lädt der BBV für Donnerstag, 18. April, um 19 Uhr zur nächsten großen Veranstaltung zum Thema Biotopkartierung ein. Als Referent wurde der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW) eingeladen. Der BBV rechnet mit rund 500 Besuchern in der Hirtenbachhalle in Heroldsbach. Nach der Begrüßung durch den BBV-Kreisobmann Hermann Greif heißt das Thema "Biotopkartierung im Landkreis Forchheim - wie geht es weiter?" Die 2018 abgeschlossene Biotopkartierung für die Obstbauflächen ist am 10. April aus dem Internet genommen worden.

Welche Folgen bringen mögliche Korrekturen für den Bewirtschafter im Landkreis Forchheim?

Das neue Bayerische Naturschutzgesetz soll am 8. Mai im Landtag eingebracht werden. Alle BBV-Mitglieder und Obstbauern sind eingeladen. red