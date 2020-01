Bauernverband lädt zu Lehrfahrt nach Füssen

Die BBV Touristik GmbH, Dienststelle Herzogenaurach, veranstaltet in der Zeit von Montag, 30. März, bis Dienstag, 31. März, eine Lehrfahrt nach Füssen. Am ersten Tag ist eine Besichtigung der Traktorenwerke Fendt vorgesehen. Hier erhalten die Teilnehmer Einblicke von der Fertigung bis hin zur Endmontage. Im Anschluss findet ein Rundgang durch das Städtchen Füssen statt. Am Dienstag, 31. März, ist der Besuch des Königsschlosses Neuschwanstein eingeplant. Abschließend wird die Sennerei Lehern besichtigt, um sich über die Käseherstellung zu informieren. Zu dieser Fahrt sind noch Plätze frei.

Nähere Informationen sind in der BBV-Dienststelle Herzogenaurach (Telefon 09132/7450810) erhältlich. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 15. Januar. red