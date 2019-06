Bauernverband lädt zu Flurwanderungen ein

Konventionell und ökologisch wirtschaftende Landwirte aus Elsa und Ottowind zeigen und erklären im Zuge einer Flurwanderung ihre Anbautechnik und mögliche Vermarktungswege verschiedener Früchte und Kulturen. Dazu laden die Landwirte des Bayerischen Bauernverbandes und der Jagdgenossenschaft aus Elsa und Ottowind ein. Termin ist am Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr in Elsa (Dorfmitte) und am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr in Ottowind (am Sportheim). Neben im Bio-Anbau erzeugtem Dinkel, Emmer, Gerste und Einkorn als alte Hofsorten sind Weizen und Gerste aus konventionellem Vertragsanbau sowie Zuckerrüben und Mais mit Blühstreifen zu besichtigen. Auf dem Wanderweg kommen die Teilnehmer auch an Vertragsnaturschutzflächen und Flächen für das Rebhuhnprojekt vorbei. Es können aber auch alle anderen Kulturen, an der die Wanderung vorbeiführt, besprochen werden. Der Veranstalter teilt mit, er sei auf Fragen im Spannungsfeld zwischen Politik, Ökologie und Ökonomie gespannt und freue sich auf eine interessante Diskussion nach dem Motto "Fragt euren Bauern, redet mit ihm, nicht über ihn." Die einzelnen betrieblichen und persönlichen Zukunftsperspektiven beschreiben und fordern auch bevorstehende, mögliche gravierende Veränderungen der im Ort ansässigen klassischen Familienbetriebe. Die Flurwanderung beginnt um 18.30 Uhr in der Dorfmitte Elsa, dauert circa 2,5 Stunden mit vielen Stopps und anschließender Einkehr im Elsicher Dorfhaus. Sie findet bei jedem Wetter statt. Kontakt: ruediger.hopf@t-online.de, oder arminknauf@yahoo.de. Die Flurwanderung in Ottowind beginnt um 18 Uhr am Sportheim in Ottowind (in Ottowind Richtung Rottenbach fahren auf der rechten Seite). Nach zwei bis drei Stunden gibt es noch einen gemütlichen Ausklang. Bei der Veranstaltung in Ottowind können maximal 30 Personen teilnehmen, eine Anmeldung unter Telefon 09561/795690 oder E-Mail coburg@bayerischerbauernverband.de ist erforderlich. red