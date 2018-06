Bauernverband ist zu Gast beim Johannitag

Am Sonntag, 24. Juni, findet in Triesdorf der alljährliche Johannitag statt. Dies ist eine der größten landwirtschaftlichen Veranstaltungen in Bayern. Wie die Triesdorfer Schulen und die Hochschule, zahlreiche landwirtschaftliche Institutionen sowie viele weitere Aussteller aus der Agrarbranche ist auch der Bayerische Bauernverband (BBV) Mittelfranken mit dabei. Die Mitarbeiter informieren über die Aktivitäten, Angebote und Serviceleistungen der Berufsvertretung und seiner Dienstleistungsunternehmen. Zudem ist in diesem Jahr auch die Landjugend zum Thema Jugendarbeit vertreten. Ein zentrales Thema am Stand ist die neue Düngeverordnung, deren Umsetzung der Bauernverband noch praxistauglicher gestalten möchte. Auch das Thema Umweltschutz und Biodiversität spielt eine wichtige Rolle. Aber auch die Kinder kommen nicht zu kurz. Für die ganz jungen Besucher gibt es beim BBV eine Carrerabahn, die statt Rennautos verschiedene Schleppermodelle aufweist. red