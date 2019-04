Bauernverband bietet Tageslehrfahrt an

Der Bayerische Bauernverband bietet am Montag, 3. Juni, eine Tageslehrfahrt nach Wertheim am Main an. Auf dem Programm stehen ein Besuch der Firma Alfi Isoliergefäße, eine Stadtführung und eine Führung mit Vortrag in der Wallfahrtskirche "Maria im Grünen Tal" in Retzbach. Anmeldungen nehmen ab sofort in Großwenkheim Meta Pfennig, Tel.: 09766/720, und Silvia Mohr, Tel.: 09766/548, in Kleinwenkheim Ursula Fiedler, Tel.: 09766/742, und in Seubrigshausen Martina Appel, Tel.: 09766/1331, entgegen. sek