"Bauernseufzer" erklingen im "Bräuwerck"

Drei junge Musikanten füllen momentan die Gaststätten im Freistaat mit ihrem aktuellen Wirtshauskabarett-Programm "Grod schee is". Die Gruppe nennt sich "Bauernseufzer" und tritt am Sonntag, 15. April, um 18 Uhr im Bräuwerck auf.

Die jungen Volkssänger entführen in ein Dorf in der Oberpfalz, das jedoch überall in Bayern sein könnte, und präsentieren Schauspiel, Couplets und viel Musik.

Bekannt sind die Künstler aus Sendungen wie "Zwischen Spessart und Karwendel" und aus Beiträgen des Radiosenders BR-Heimat.

Karten gibt es im Bräuwerck und an der Abendkasse. hw