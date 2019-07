Bauernsachs- Familientreffen

Wie schon vor sechs Jahren findet das Bauersachs-Familientreffen vom 26. bis 28. Juli im Hotel-Gasthof Grosch in Rödental statt. Auf dem Programm steht unter anderem am Freitag ab 18 Uhr ein Kennenlern-Abend, zu dem alle Bauersachs-Nachfahren eingeladen sind. Am Samstag geht es nach Coburg, wo es um 10 Uhr eine Führung durch das Schloss Ehrenburg gibt. Samstagabend (ab 18 Uhr) ist dann zum Gesellschaftsabend wieder das Gasthaus Grosch der Anlaufpunkt. Der Sonntag steht im Zeichen des Gottesdienstes in der Mönchrödener Christuskirche (10 Uhr). red