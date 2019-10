Bauernprotest sorgt heute für erhebliche Verkehrsbehinderungen

Zu einer Demonstration rufen Landwirte in Oberfranken und Teilen der Oberpfalz für den heutigen Dienstag auf. Rund 500 Traktoren werden dazu auf einer Sternfahrt unterwegs nach Bayreuth sein. Polizei und Stadt Bayreuth weisen darauf hin, dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Aus Richtung Kulmbach (B85) kommend wird dringend empfohlen, über die A 70 und die A9 - Ausfahrt Bayreuth-Nord oder Bayreuth-Süd - auszuweichen.

Behinderungen einplanen

Aus Richtung B22 (Hollfeld/Eckersdorf) kann nur Richtung Rheinstraße/Klinikum Bayreuth angefahren werden. Die Innenstadt ist nur über Mistelbach-Forkendorf erreichbar.

Den aus Richtung Norden auf der Staatsstraße 2460 kommenden Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, an der Anschlussstelle Bindlacher Berg auf die A 9 Fahrtrichtung Nürnberg aufzufahren und die Anschlussstellen Bayreuth zu nutzen.

Die Gewerbebetriebe an der Bindlacher Straße (Milchhofbrücke) sind ausschließlich über die Weiherstraße anfahrbar. Die Abfahrt erfolgt zur Bindlacher Allee.

Polizei sorgt für Sicherheit

Eine Querung des Nordrings beziehungsweise der Scheffelstraße ist aus Richtung Osten nur im Rahmen der polizeilichen Verkehrsregelung möglich.

Um einen sicheren Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten, werden alle Kreuzungen und Einmündungen im Verlauf der Strecke durch die Polizei gesperrt. Da die Polizei kreuzenden Verkehr nur sehr eingeschränkt passieren lassen kann, ist zwischen 11 und zirka 16 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Strecke selbst sowie auf den zuführenden Straßen zu rechnen. In der Fahrtrichtung des Versammlungszuges werden keine anderen Fahrzeuge zugelassen. Sowohl die Polizei als auch die Stadt Bayreuth bitten alle Verkehrsteilnehmer darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Der Demo-Zug selbst startet um 11 Uhr an der Staatsstraße 2183 bei Eckershof und führt im weiteren Verlauf durch Bindlach und weiter über die Bindlacher Allee, Bindlacher Straße, Weiherstraße, Riedingerstraße, Hofer Straße, Meistersingerstraße, Nordring, Scheffelstraße, Bamberger Straße, Wörthstraße zur Viehversteigerungshalle in der Adolf-Wächter-Straße. Mit starken Beeinträchtigungen für den Verkehr in Bayreuth ist zu rechnen.

Auswirkungen auf Stadtbusse

Die Verkehrsbehinderungen haben auch Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr. Etwa ein Drittel der rund 370 Haltestellen werden die Busse der Stadtwerke am Dienstag ab 11 Uhr nicht mehr erreichen können. Betroffen sind vor allem die Stadtteile Meyernberg, Altstadt, Roter Hügel, Wendelhöfen und Teile der Bürgerreuth.

Die Veranstalter erwarten rund 500 Teilnehmer aus den Landkreisen Coburg, Hof, Kronach, Kulmbach und Lichtenfels sowie Teilen der Oberpfalz ausgehe. Ziel des Zuges ist die Tierzuchtklause in Bayreuth.

Landwirte am Pranger

"Die Landwirte stehen derzeit am Pranger - von der Politik und von der Gesellschaft", klagt der Sprecher der Organisatoren, Andreas Wolfrum aus Gattendorf im Landkreis Hof. Die Bauern würden einfach nicht gehört, obwohl sich Familienbetriebe, auch und gerade in Oberfranken, "in einer ausweglosen Situation" befinden. Der Beruf des Landwirts werde immer mehr in Misskredit gezogen, als würden Bauern Insekten und Grundwasser vergiften. "Dabei brauchen wir doch die Natur. Wir wollen unsere Betriebe an unsere Kinder übergeben - wie blöd wären wir, wenn wir da die Insekten vergiften?"

Sogar die Kinder von Landwirten würden inzwischen von Schülern und sogar Lehrern gemobbt. Dazu komme die stetig steigende Belastung durch die Bürokratie. "Wir wollen einen Weckruf an die Verbraucher aussenden", sagt Wolfrum. Die Verbraucher sollten auch daran erinnert werden, wie wichtig es sei, regional einzukaufen.

Kulmbacher Teilnehmer treffen sich um 8.30 Uhr am Gewerbegebiet in Unterbrücklein. Es werden rund 30 Teilnehmer aus dem Landkreis Kulmbach erwartet. red