Bauernmarkt startet wieder

Der beliebte Kronacher Bauernmarkt am Melchior-Otto-Platz in der Oberen Stadt startet am Samstag, 9. März, ab 8 Uhr nach der Winterpause in seine neue Saison, teilt die Stadt Kronach mit.

Direktvermarkter aus der Region bieten Brot, Kuchen und Gebäck, frische Fleisch- und Wurstwaren, Geflügel. Eier, gärtnerische Erzeugnisse, Obst und Gemüse, Nudeln, Getreide, Vollkornerzeugnisse, Bioland-Milchprodukte, Käse und vieles mehr in bester Qualität an. Der Kronacher Bauernmarkt wird nun wieder bis zum Dezember an jedem Samstag von 8 bis 12 Uhr abgehalten. Offiziell eröffnet wird der Markt am Samstagmorgen um 10 Uhr von Erstem Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein zusammen mit Vertretern des Stadtrates und der historischen Kronacher Szene, die sich von der Qualität der feilgebotenen Waren überzeugen wollen. Alle Bürger sind herzlich eingeladen, ihren Einkaufsbummel in der Kronacher Innenstadt mit einem Abstecher zum Bauernmarkt zu verbinden, um den Speisezettel fürs Wochenende mit besonderen Spezialitäten zu bereichern. red