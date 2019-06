Kronach vor 16 Stunden

Bauernmarkt pausiert

Wegen des vom heutigen Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni, in der oberen Stadt stattfindenden Historischen Stadtspektakels legt der Bauernmarkt, der regelmäßig am Samstagmorgen von 8 bis 12 Uhr am Me...