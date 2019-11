Bauernmarkt entfällt heute

Die Fieranten des Kronacher Bauernmarktes lassen über die Kronacher Stadtverwaltung mitteilen, dass der Markt am heutigen Samstag, 30. November, aus gesundheitlichen Gründen leider entfallen muss. Am darauffolgenden Samstag, 7. Dezember, wollen die Direktvermarkter aus der Region ihren Kunden aber wieder mit ihrer Produktvielfalt zur Verfügung stehen, heißt es in der Pressemeldung weiter. red