Bauernmärkte und Hofläden sind geöffnet

Gerade in Corona-Zeiten stehen bei Verbrauchern bayerische Erzeugnisse aus der

Region hoch im Kurs. "Es sind besonders umwelt- und gesundheitsbewusste Mitbürger, die verstärkt Interesse an Hofläden und Bauernmärkten haben", sagt Udo Bohl, Vorsitzender der Direktvermarkter und Vorsitzender des Bauernmarktvereines in Coburg. "Hier finden die Käufer frische Lebensmittel, die in der Region erzeugt werden oder direkt vom Bauernhof stammen. Die einheimischen Erzeuger sind bekannt und das gibt Sicherheit." Verbraucher, die gezielt in Hofläden oder auf Bauernmärkten einkaufen, unterstützten dadurch die heimische Landwirtschaft, denn für viele landwirtschaftliche Betriebe sei die Direktvermarktung ein wichtiges Standbein und Hilfe, eine wirtschaftliche Zukunft zu sichern, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Bauernverbandes, Geschäftsstelle Coburg. Es seien die Familienbetriebe, die sich um die Versorgung mit Lebensmitteln kümmern. Der Kauf von Coburger Erzeugnissen sei Unterstützung und Wertschätzung der Bauernfamilien. Mit rund 140 Bauernmärkten in Bayern und rund 4700 Hofläden hätten Verbraucher das ganze Jahr über viele Möglichkeiten, sich mit regionalen und saisonalen Erzeugnissen zu versorgen. Wo Bauernmärkte und Hofläden zu finden sind, über Öffnungszeiten sowie besondere Angebote, darüber informieren die Websites www.BayerischerBauernVerband.de/Bauernmaerkte, www.einkaufen-auf-dem-bauernhof.com und www.regionales-bayern.de. Auf den Webseiten der Hofläden und Bauernmärkte könnten Lebensmittel bestellt werden. Über Änderungen zu Öffnungszeiten und Standort sollte man sich zur Sicherheit auch bei der jeweiligen Gemeinde informieren, rät der Bauernverband. red