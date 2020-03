Bauern setzen Proteste aus

Die Initiative Land schafft Verbindung, die in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Proteste der Landwirte in ganz Deutschland organisiert hatte, setzt alle diese Aktivitäten wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte Axel Roth mit, der im Landkreis zu den Organisatoren von Land schafft Verbindung gehört. Es gelte vor allem, jetzt keine Aktionen zu planen und durchzuführen, die die Lieferkette beeinträchtigen.

Vielmehr "wollen und werden wir Landwirte verantwortungsbewusst handeln und uns auf unsere ureigenste Aufgabe konzentrieren, die uns am Herzen liegt: die sichere Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln in ausreichender Menge", schreibt Roth in einer Mitteilung.

Die Bauern seien sich der Herausforderung bewusst. Ihnen sei auch klar, dass die Einschränkungen in naher Zukunft wohl noch schärfer werden können. Trotz allem werde die Landwirtschaft ihre Proteste nicht aufgeben, sich aber in der nächsten Zeit auf strategische Gespräche mit dem Lebensmittelhandel konzentrieren.