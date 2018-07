Bauer und Blasch im Team

red





Die Ergebnisse:



Die Triathleten der Turnerschaft Herzogenaurach (TSH), Axel Bauer und Jochen Blasch, starteten bei der 35. Auflage des Langdistanz-Triathlons in Roth. In der Staffel, in der Bauer und Blasch für verschieden Teams antraten, wurden die Distanzen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen auf drei Personen aufgeteilt. Als Staffelstab wird der Zeittransponder (kleines elektronisches Zeitmessgerät) übergeben.Bauer lief den Marathon in der Familienstaffel, Blasch unterstützte das Hubert-Schwarz-Aktiv-Team als Radfahrer . Um 6.30 Uhr begann die erste Startgruppe der Einzelstarter mit Profis und schnellen "Agegroupern" auf der Schwimmstrecke im Rhein-Main-Donau-Kanal bei Hilpoltstein. Im Abstand von je fünf Minuten folgten die restlichen 3500 Einzelstarter.Um 9 Uhr fiel der Startschuss für die 500 Staffel-Schwimmer, aufgeteilt in zwei Startgruppen. Die Radstrecke führte in zwei Runden von Hilpoltstein über Heideck, von Thalmässing nach Greding und zurück nach Hilpoltstein Den Schluss bildete ein Zehn-Kilometer-Abschnitt nach Roth. Blasch benötigte 4:41 Stunden für die 180 Kilometer per Rad. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,5 Stundenkilometern brachte ihm fast eine Zeit unter den besten Zehn.Bauer trat gegen 15 Uhr an, um die 42 Kilometer lange Laufstrecke zu bewältigen. Zahlreiche Zuschauer motivierten die Läufer auf dem Rückweg nach Roth. Nach einer starken Laufzeit von 3:25 Stunden lief er mit seinen beiden Teamkameraden ins Ziel.Platz 21: Hubert-Schwarz:Aktiv-Team (Laura Schwarz 56 Minuten, Jochen Blasch 4:41 Stunden, Freddy Klein 3:46 Std., Gesamt 9:28 Std.) / Platz 51: Tri-Team-fedis (Walter Federhofer 1:17 Std., Felix Federhofer 5 Std., Axel Bauer 3:25 Std., Gesamt 9:46 Std.)