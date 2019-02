Bauer sucht Frau beim Scheunen-Fasching

"Bauer sucht Frau - Scheunen-Faschings-Party" heißt es am Samstag, 9. Februar, ab 19.08 Uhr in der beheizten Scheune in Pfaffenhausen. Auf dem Programm stehen eine Longdrink- und Cocktailbar sowie zah...