Bauer stößt zur SGE

Mit Sebastian Bauer hat der Schweinfurter A-Klassist SG Ermershausen (2./31) einen erfahrenen und spielstarken Spieler in der Winterpause an Land gezogen. Der 36-Jährige ist eine echte Verstärkung für die SG. Bauer kommt aus der thüringischen Landesklasse. Er war zuvor aber auch in der Thüringenliga aktiv, die eigenen Angaben zufolge das Niveau der hiesigen Landesliga haben dürfte. Der offensive Abwehrspieler trug zuletzt das Trikot von Union Mühlhausen. Bauer will die SGE mit den nötigen Toren im Meisterschaftskampf helfen und den Aufstieg in die Kreisklasse schaffen. Seine Ambitionen hat er beim Testspiel gegen die SG Eyrichshof/Ebern mit zwei Toren unterstrichen. Grund für den Wechsel aus Thüringen nach Franken ist beruflicher Art. Bauer wohnt nun in Birkenfeld. di