Bauer Eugen und die Putzfrau kommen

Der "Staffelsteiner Hof" veranstaltet am 28. und 29. Juni die "2. und 3. Bad Staffelsteiner Comedy-Nacht" - ein Open Air im Hofgarten. Namhafte Künstler konnte das Organisatorenteam um Michael Lieb gewinnen.

Aufräumen will an diesem Abend "Die Putzfrau" Ines Procter aus Erlabrunn. Ob sie das am Anfang oder erst am Ende der Veranstaltung macht, ist noch nicht geklärt. Dass sie es kann, hat sie bereits mehrfach bei "Fastnacht in Franken" bewiesen. "Da räum' ich halt mal den Hofgarten auf - da bleibt kein Auge trocken", hat sie angekündigt.

Oti Schraud - ein langjähriger Duo-Partner von Oti Schmelzer aus Unterfranken - zählt auch zu den Gästen. Zahlreiche Fernsehauftritte kann der Kabarettist als Solist vorweisen, u. a. war er schon bei "Verstehen Sie Spaß" (ARD) zu sehen. Nachdem 2018 "Olga, die Frau vom Bauer Eugen" einen Freudentränenregen auslöste, hat sich heuer "Bauer Eugen" höchstpersönlich angemeldet.

Gery Gerspitzer ist vielen als Profimusiker "Gery and the Johnboys" und als Radiomoderator bekannt. Der Entertainer gibt Auszüge aus dem Leben eines solchen und aus dem aktuellen Bühnenprogramm von "Fredl-Fesl" zum Besten.

Lokalmatador Daniel Künzel (Staffelsteiner Karnevals-Klub) darf auch nicht fehlen. Seit vielen Jahren präsentiert er hervorragende Imitationen. Mit seinen perfekt dargebotenen Sprachauftritten begeistert er das Publikum. In seiner Paraderolle als Postbote Thielke erzählt er Geschichten aus dem Leben eines Postbeamten im mittleren nichttechnischen Dienst.

Ein Höhepunkt des Abends soll der Auftritt von Wolfgang Düringer werden. Der Humorist, Büttenredner, Mundartkünstler und Musiker ist ein Pfeiler von "Fastnacht in Franken". Er war aber auch schon in karnevalistischen Fernsehshows des ZDF zu sehen. Als Aushilfskellner sorgte er im Vorjahr für Lachsalven - man ist gespannt, in welche Rolle er diesmal schlüpfen wird. Musikalisch und kabarettistisch umrahmt wird der Abend von Rainer Bauersfeld. Tontechnisch begleitet von Markus "Subi" Scharfenberg.

Karten können ab sofort im "Staffelsteiner Hof" reserviert werden (Telefon 09573-33060). Auch an der Abendkasse können Tickets erworben werden. mili