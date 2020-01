Baudezernent diskutiert in der "Eule"

Durch den Verkauf von Immobilien und Bauflächen geben Kommunen ihre Entwicklungsmöglichkeiten aus der Hand wie beim Verkauf der Eishalle.Das Bündnis 90/Die Grünen bietet am Freitag, 24. Januar, 19 Uhr, in der Kneipe"Zoom Eulenspiegel" einen Diskussionsabend zum Thema an. Als Gast konnte Manuela Rottmann den ehemaligen Baudezernenten der Stadt Frankfurt/Main, Olaf Cunitz, gewinnen. Er war zuständig für das Amt für Wohnungswesen, die Bauaufsicht, das Denkmalamt, das Hochbauamt, das Liegenschaftsamt, das Stadtplanungsamt, das Stadtvermessungsamt sowie für die öffentlichen Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaften. Nach seiner Zeit als Bürgermeister er Leiter des Bereichs Bauland- und Projektentwicklung der DSK Deutsche Stadt und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbh & Co. KG. sek