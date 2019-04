Baucontainer aufgebrochen

Baugerätschaften im Gesamtwert von knapp 12 000 Euro erbeuten Einbrecher in den letzten Tagen von einem Neubaugelände im Stadtteil Gaustadt an der "Alten Ziegelei". Die Täter brachen insgesamt sieben Baucontainer auf und richteten zudem noch Sachschaden von knapp 600 Euro an.